МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о "тишине", которым предлагается дать полномочия полиции составлять протоколы о нарушении тишины гражданами, документ опубликован на сайте мэра. Заммэра Москвы спрогнозировал уровень инфляции в столице в 2022 году

"О внесении изменений в статью 16.5 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года No 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях"… должностные лица органов внутренних дел (полиции) — об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.13 настоящего кодекса, в случае если передача полномочий по составлению протоколов об указанных административных правонарушениях предусмотрена соглашением между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и Правительством Москвы", — говорится в документе.

Статья 1 настоящего закона вступает в силу со дня вступления в силу предусмотренного частью 6 статьи 28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях соглашения между федеральным органом исполнительной власти и правительством Москвы.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщал, что законопроект, направленный на эффективное решение крайне актуального для москвичей вопроса, инициировали депутаты из фракции партии "Единая Россия" и объединения "Моя Москва".