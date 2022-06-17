МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Владимир путин заявил в ходе выступления на ПМЭФ, что демографическая ситуация в России крайне сложная, правительство должно постоянно держать на контроле разработку мер поддержки семей с детьми. Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5%

Он отметил, что благополучие людей и их достаток — важнейший фактор демографического развития.

"И здесь с учетом наложившихся негативных демографических волн ситуация крайне сложная. В апреле в России родилось менее 100 тысяч детей, это почти на 13% меньше, чем в апреле 2020 года", — сказал он.

Президент попросил правительство принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми.

"Прошу правительство постоянно держать на контроле разработку дополнительных мер поддержки семей с детьми, они должны носить кардинальный характер, соразмерный масштабу чрезвычайного демографического вызова, с которым мы сталкиваемся", — сообщил президент.

Путин подчеркнул, что будущее России — это семья с двумя, тремя и большим количеством детей, заявил президент России Владимир Путин.

"Поэтому речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке, нам нужно нацелить, настроить на запросы семей с детьми систему здравоохранения, образования, все сферы, определяющие качество жизни людей", — добавил он.

По его словам, на это направлена национальная социальная инициатива.

"На решение такой задачи, в том числе, направлена Национальная социальная инициатива, которую региональные команды и АСИ реализуют вместе. Осенью оценим результаты такой работы, проведем итоги рейтинга качества жизни в регионах, чтобы максимально широко по всей стране использовать лучшие опыты и практики", — добавил Путин.