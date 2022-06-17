С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что уважает американский народ и считает, что тот заставит свои элиты реагировать на проблемы. Путин рассказал об иллюзиях западных элит

"Я говорил о том, что противоречия нарастают. Если такая политика будет продолжаться, они будут нарастать. Мне представляется, что всё-таки тоже американский народ, я с огромным уважением отношусь к американскому народу, всё-таки он соответствующие свои элиты, сталкиваясь с проблемами, которые нарастают по вине этих элит, всё-таки будет ставить в такое положение, при котором и элиты политические, экономические, но прежде всего политические, конечно, будут реагировать на требования своего населения. И в конечном итоге, и внутри этих стран, в том числе и в Штатах, и на международной арене, всё-таки отношения выстроятся должным образом. Я всё-таки (больше) оптимист, чем пессимист", — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

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