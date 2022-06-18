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Путин поручил выстроить новую систему оплаты труда медиков
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. Президент России, говоря о маленькой зарплате медиков, заявил, что необходимо подумать о выстраивании системы оплаты труда в медицинской отрасли. Он напомнил, что уже не раз... ПРАЙМ, 18.06.2022
общество , здоровье, экономика, новости, владимир путин, медицина, врачи, зарплаты
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня — ПРАЙМ. Президент России, говоря о маленькой зарплате медиков, заявил, что необходимо подумать о выстраивании системы оплаты труда в медицинской отрасли.
Он напомнил, что уже не раз говорил с Татьяной Голиковой по данной теме.
"Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но ее (систему оплаты труда — ред.) нужно выстраивать соответствующим образом", — сказал Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в субъектах РФ.
Российский лидер также попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко почаще бывать не только в медицинских трудовых коллективах, а также пообещал встретиться и поговорить на этот счет.
"Михаил Альбертович (Мурашко — ред.), вы довольно быстро вошли в курс дел по Ярославской области. Но я бы попросил вас почаще бывать в трудовых коллективах не только в медицинских, но и в других. Поближе познакомиться с тем, как эти коллективы живут, что сейчас происходит у нас в реальном секторе экономики. ", — заявил президент.