С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня — ПРАЙМ. Президент России, говоря о маленькой зарплате медиков, заявил, что необходимо подумать о выстраивании системы оплаты труда в медицинской отрасли. Путин назвал безусловный приоритет в здравоохранении

Он напомнил, что уже не раз говорил с Татьяной Голиковой по данной теме.

"Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но ее (систему оплаты труда — ред.) нужно выстраивать соответствующим образом", — сказал Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в субъектах РФ.

Российский лидер также попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко почаще бывать не только в медицинских трудовых коллективах, а также пообещал встретиться и поговорить на этот счет.

"Михаил Альбертович (Мурашко — ред.), вы довольно быстро вошли в курс дел по Ярославской области. Но я бы попросил вас почаще бывать в трудовых коллективах не только в медицинских, но и в других. Поближе познакомиться с тем, как эти коллективы живут, что сейчас происходит у нас в реальном секторе экономики. ", — заявил президент.