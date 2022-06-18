Путин заявил, что власти поработают над улучшением качества медпомощи
Путин: власти будут работать над улучшением качества медицинской помощи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Президент РФ пообещал на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в субъектах РФ, что российские власти будут работать над улучшением качества оказания медицинской помощи.
Он отметил, что система здравоохранения — это отдельная огромная отрасль, важнейшая для страны.
"Будем и дальше вместе с вами работать для того, чтобы наши граждане получали достойную медицинскую помощь", — сказал он.
Российский лидер подчеркнул, что здесь важно все: и кадры, и техника, и современные технологии.
По его словам, в части техники нужно больше внимания уделять возможностям российской промышленности.
"Надо отдать должное системе оборонно-промышленного комплекса. Там стоит вопрос, связанный с конверсией производства, перехода на производство гражданской техники, и если они где и преуспели, то как раз в выпуске медицинского оборудования", — отметил Путин.
https://1prime.ru/society/20220618/837223309.html
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