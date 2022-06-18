С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Президент РФ пообещал на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в субъектах РФ, что российские власти будут работать над улучшением качества оказания медицинской помощи. Путин указал на необходимость улучшения системы оплаты труда медиков

Он отметил, что система здравоохранения — это отдельная огромная отрасль, важнейшая для страны.

"Будем и дальше вместе с вами работать для того, чтобы наши граждане получали достойную медицинскую помощь", — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что здесь важно все: и кадры, и техника, и современные технологии.

По его словам, в части техники нужно больше внимания уделять возможностям российской промышленности.

"Надо отдать должное системе оборонно-промышленного комплекса. Там стоит вопрос, связанный с конверсией производства, перехода на производство гражданской техники, и если они где и преуспели, то как раз в выпуске медицинского оборудования", — отметил Путин.