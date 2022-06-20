МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Коронавирус активно распространяется в Китае и продолжает мутировать: новый вариант COVID-19 выявят этим летом в какой-либо из восточных стран, а в России и на Западе очередной штамм появится осенью, рассказала в интервью радио Sputnik ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова. В России впервые выявлен вариант "омикрона" ВА.4

"Как правило, подобные РНК-вирусы движутся с востока на запад. Они циркулируют по земному шару в этом направлении, и коронавирус – не исключение. Думаю, что этим летом произойдет мутация коронавируса, она неизбежна. В восточной стране вроде Китая, где сейчас активно циркулирует COVID-19, появится новый штамм. До нас он дойдет в сентябре-октябре вместе с другими респираторными инфекциями. В связи с этим мы ожидаем осенью подъема заболеваемости COVID-19 в России", – сказала Соседова.

Насколько масштабным окажется осенний всплеск заболеваемости COVID-19, предсказать невозможно, но от предыдущих штаммов коронавируса большинство россиян получили защиту, отметила врач.

"Короновирус никуда не ушел, но активность тех штаммов, которые циркулировали раньше, снижается. Мы делали прививки и получили коллективный иммунитет. То есть от прошлых вариантов коронавируса мы защищены, но не от новых штаммов. Что именно придет к нам с востока осенью, мы пока не знаем. Мы сможем оценить, когда увидим", – заключила она.