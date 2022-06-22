В Крыму предложили способы воссоединения регионов Украины с Россией
Власти Крыма предложили несколько способов воссоединения регионов Украины с Россией
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что существует нескольких способов воссоединения освобожденных регионов Украины с Россией.
"Есть разные способы воссоединения освобожденных регионов с Российской Федерацией. Это может быть референдум как высшая форма волеизъявления людей или же решение на уровне законодательных органов власти данных территорий, и такие практики в международных делах существуют", — сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, освобожденные территории должны пройти свой путь воссоединения с Россией, как это некогда сделал Крым.
"Освобожденные регионы уже начали путь интеграции в Россию, в том числе через активное получение местным населением российских паспортов", — сказал постпред.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://1prime.ru/society/20220622/837252643.html
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