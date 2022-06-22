МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что существует нескольких способов воссоединения освобожденных регионов Украины с Россией. Названы регионы России, лидирующие по доходам населения

"Есть разные способы воссоединения освобожденных регионов с Российской Федерацией. Это может быть референдум как высшая форма волеизъявления людей или же решение на уровне законодательных органов власти данных территорий, и такие практики в международных делах существуют", — сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, освобожденные территории должны пройти свой путь воссоединения с Россией, как это некогда сделал Крым.

"Освобожденные регионы уже начали путь интеграции в Россию, в том числе через активное получение местным населением российских паспортов", — сказал постпред.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.