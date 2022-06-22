Путин предложил обсудить подготовку к единому дню голосования
Путин предложил членам Совбеза обсудить подготовку к единому дню голосования в сентябре
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Глава РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить подготовку к единому дню голосования, который состоится в сентябре.
"Нужно готовиться к проведению и достойно провести это крупное внутриполитическое мероприятие", — отметил президент РФ.
Путин призвал обеспечить безопасность, а также все условия, необходимые для проведения голосования.
https://1prime.ru/society/20220622/837259270.html
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