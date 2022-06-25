Ходорковский* раскрыл размер своего финансового состояния
FT сообщила, что экс-глава ЮКОС Ходорковский* оценил свое состояние в $500 миллионов
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Экс-глава ЮКОС Михаил Ходорковский* в беседе с Financial Times раскрыл объем своего финансового состояния.
По его словам, принадлежащие ему активы оцениваются примерно в $500 миллионов. При этом экс-глава ЮКОС заявил, что, будь у него такая возможность, в 1990-е многое сделал бы по-другому.
Вместе с тем он выступил против введения эмбарго на российскую нефть странами Евросоюза. По его оценкам, введение пошлин не спровоцировало бы повышения нефтяных цен, но запрет на передачу технологий в Россию оказывает "очень серьезное влияние на стоимость добычи нефти".
*Внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов
https://1prime.ru/society/20220625/837291768.html
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