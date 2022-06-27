МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023 году в России Года педагога и наставника. Путин подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес

Глава государства постановил провести в 2023 году в России Год педагога и наставника в целях признания особого статуса педагогических работников. Обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий поручено правиетельству страны.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.