Путин подписал указ о проведении Года педагога и наставника
Путин подписал указ о проведении в 2023 году в России Года педагога и наставника.
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023 году в России Года педагога и наставника.
Глава государства постановил провести в 2023 году в России Год педагога и наставника в целях признания особого статуса педагогических работников. Обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий поручено правиетельству страны.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
https://1prime.ru/society/20220627/837304629.html
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