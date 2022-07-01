МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о снятии введенных из-за пандемии COVID-19 ограничения. В том числе отменяется масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. Pfizer и США заключили новое соглашение на поставку вакцин от коронавируса

"В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер",- говорится в сообщении.

По данным ведомства, в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по коронавирусу, недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.

Подчеркивается, что при этом при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено.

В пресс-службе уточнили, что в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ "сохраняются противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом". Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора.

Также сообщается, что почти все случаи коронавируса в России (93%) протекают в легкой форме или бессимптомно. Динамика значений коэффициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа прироста новых случаев свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса, уточнили в пресс-службе.

Эксперты Роспотребнадзора считают маловероятным значительный рост заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом "омикрон", летом.