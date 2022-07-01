В Минздраве рассказали о судьбе сертификатов с QR-кодом о вакцинации
Минздрав сообщил, что сертификаты с QR-кодом о вакцинации продолжат выдавать как раньше
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил журналистам, что сертификаты с QR-кодом о вакцинации продолжат выдавать после отмены антиковидных ограничений, как и ранее.
"Продолжат выдавать, как и ранее", — заявил Кузнецов, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что снимаются введенные из-за пандемии ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. По данным ведомства, в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.
https://1prime.ru/society/20220701/837362989.html
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