МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил журналистам, что сертификаты с QR-кодом о вакцинации продолжат выдавать после отмены антиковидных ограничений, как и ранее. Роспотребнадзор снял антиковидные ограничения

"Продолжат выдавать, как и ранее", — заявил Кузнецов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что снимаются введенные из-за пандемии ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. По данным ведомства, в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.