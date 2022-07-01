МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что глава министерства Владимир Колокольцев принял решение о прекращении использования сотрудниками Госавтоинспекции средств фиксации нарушений ПДД в ручном режиме. В России заработает новая онлайн-база данных о злостных нарушителях ПДД

Цитируя министра, она отметила, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания, на треть сократилось число аварий из-за превышения скорости: "это стало возможным, в том числе, благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД".

Подчеркивается, что сейчас на российских дорогах работает 23,4 тысячи таких комплексов. Добавляется, что функционал стационарных и передвижных комплексов позволяет фиксировать различные составы нарушений ПДД в автоматическом режиме.

"Владимир Колокольцев поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с Днем образования службы, который отмечается 3 июля. В этом году Госавтоинспекции исполняется 86 лет", — добавила Волк.