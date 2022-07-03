МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Бойкот русской культуры недопустим, именно российские деятели искусства пытались сохранить "последние островки свободы", заявила в беседе с газетой Augsburger Allgemeine Zeitung глава Минкультуры ФРГ Клаудия Рот. Читатели Breitbart объяснили Германии, почему не стоит ссориться с Россией

"Я считаю совершенно неправильным бойкот всего, что представляет собой русскую культуру", — заявила министр и в качестве негативного примера привела недавний случай, когда мэр Северного Рейна-Вестфалии запретил молодежному оркестру играть Чайковского.

"Существует большая путаница в том, как обращаться с русской культурой теперь. Я считаю, что бойкот совершенно недопустим, потому что часто именно российские деятели искусства пытались сохранить последние островки свободы. И великая русская культура — это и музыка, и литература, и Антон Чехов, наконец. Я же не позволю Путину отнять у нас Чехова", — отметила министр.