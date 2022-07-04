МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что вакцины от кори, паротита и краснухи закупаются в России централизованно у отечественного производителя, потребность полностью обеспечена. "Коммерсант": MSD прекратит поставки вакцин от оспы и кори в Россию

Ранее сообщалось, что компания МСД уведомила Росздравнадзор о планируемом прекращении производства и ввоза в Россию вакцин против кори, паротита и краснухи, уведомление по закону должно поступить не менее чем за год.

По словам Кузнецова, это не окажет негативного влияния на доступность вакцинации в РФ.

"Вакцинация детей от кори, паротита и краснухи производится в рамках национального календаря прививок. Необходимые объемы вакцины закупаются централизованно у отечественного производителя, потребность обеспечена в полном объеме", — сказал он.

Кузнецов уточнил, что вакцинация от ветряной оспы проводится в рамках календаря прививок по эпидпоказания. Он аодчеркнул, что на рынке есть несколько препаратов разных производителей, потребность в вакцинах обеспечена.

В пресс-службе Росздравнадзора также сообщили, что российских вакцин для профилактики ветряной оспы, кори, краснухи и паротита на рынке достаточно.