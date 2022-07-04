МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее в связи с распространением COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Вице-премьер Татьяна Голикова провела очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Pfizer и США заключили новое соглашение на поставку вакцин от коронавируса

"По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации, установленных распоряжениями Правительства от 16 марта 2020 г. № 635-р и от 27 марта 2020 г. № 763-р",- говорится в сообщении. Ранее оперативным штабом в связи с улучшением эпидемической ситуации было принято решение об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта, уточнили в опрштабе.

"Распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р и от 27 марта 2020 г. № 763-р будут признаны утратившими силу. Соответствующий документ будет опубликован дополнительно", — отметили в оперштабе.

Также сообщается, что для граждан Белоруссии, прибывающих в Россию авиатранспортом, отменяется требование о тестировании на COVID-19, а для других граждан они сохраняются

"Соответствующие изменения будут внесены в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7",- говорится в сообщении. Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются, уточнили в оперштабе.