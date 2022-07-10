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2022
https://1prime.ru/society/20220710/837440705.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту немецкой газеты Welt
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ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Данные универсального сервиса Роскомнадзора свидетельствуют, что ведомство ограничило доступ к сайту немецкой газеты Welt. Адрес сайта Welt есть в этом сервисе. Роскомнадзор... ПРАЙМ, 10.07.2022
общество , экономика, новости, роскомнадзор, генпрокуратура, die welt
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Данные универсального сервиса Роскомнадзора свидетельствуют, что ведомство ограничило доступ к сайту немецкой газеты Welt.
Адрес сайта Welt есть в этом сервисе. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту газеты по требованию Генпрокуратуры.