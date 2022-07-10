МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Данные универсального сервиса Роскомнадзора свидетельствуют, что ведомство ограничило доступ к сайту немецкой газеты Welt.

Адрес сайта Welt есть в этом сервисе. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту газеты по требованию Генпрокуратуры.