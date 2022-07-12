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2022-07-12T12:18:25+03:00

2022

https://1prime.ru/society/20220712/837459235.html

В Кремле прокомментировали обнаружение первого случая оспы обезьян в России

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. ПЕСКОВ О ПЕРВОМ СЛУЧАЕ ОСПЫ ОБЕЗЬЯН В РФ И МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ В КРЕМЛЕ: НОВЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВВОДНЫХ ОТ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПОКА НЕ БЫЛО Новость дополняется ПРАЙМ, 12.07.2022

общество , здоровье, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60