Глава крымского парламента Константинов: Крым безопасен для приезда туристов и отдыха
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — ПРАЙМ. Крым безопасен для приезда туристов, отдыху ничего не угрожает, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"В Крыму развернута одна из мощнейших региональных группировок войск, я уже не говорю про оснащение и Черноморский флот. Мы находимся в самом надежном, охраняемом и защищенном месте с 2014 года, потому что гадости от них (украинской власти — ред) мы ожидали всегда. Крым всегда был надежно защищен. Ничего нам не угрожает и не угрожало. Пусть приезжают отдыхать", — сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24".
Кроме того, по его словам, безопасность Крыма также гарантирована за счет того, что приграничные Херсонская и Запорожская области находятся под контролем российской армии.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее дал указание нарастить действия группировок на всех операционных направлениях, чтобы исключить возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов.
https://1prime.ru/society/20220717/837514610.html