СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — ПРАЙМ. Крым безопасен для приезда туристов, отдыху ничего не угрожает, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Эксперты выяснили, где проведут отпуска большинство россиян

"В Крыму развернута одна из мощнейших региональных группировок войск, я уже не говорю про оснащение и Черноморский флот. Мы находимся в самом надежном, охраняемом и защищенном месте с 2014 года, потому что гадости от них (украинской власти — ред) мы ожидали всегда. Крым всегда был надежно защищен. Ничего нам не угрожает и не угрожало. Пусть приезжают отдыхать", — сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24".

Кроме того, по его словам, безопасность Крыма также гарантирована за счет того, что приграничные Херсонская и Запорожская области находятся под контролем российской армии.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее дал указание нарастить действия группировок на всех операционных направлениях, чтобы исключить возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов.