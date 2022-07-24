Эксперт Дайнеко: аферисты избегают тех, кто отвечает на их вопросы кратко и категорично
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Мошенники реже всего атакуют или вовсе избегают тех, кто общается односложно, категорично, грубит или троллит, заявила РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
"Реже всего атакуют, а порой и вовсе перестают, тех, кто абсолютно бесперспективен: не отвечает вовсе, нарочито асоциален, не идет на контакт, грубит или троллит, говорит односложно и категорично", — сказала она.
Однако, как уточнила эксперт, не все готовы грубить или троллить. В этом случае она посоветовала просто прервать разговор и внести абонента в черный список блокировки, поскольку чем меньше человек идет на контакт, тем реже его будут беспокоить.
Дайнеко отметила, что нужно соблюдать правила цифровой безопасности — не передавать банковские данные, не переходить по сторонним ссылкам, не загружать программы или игры из непроверенных источников.
Также, по мнению эксперта, важно помнить и о социальной безопасности: не делиться личным с посторонними, не предоставлять дополнительную информацию о себе или близких без прямой необходимости, в том числе под видом соцопросов. "Передавая свои персональные данные, нужно оценивать целесообразность их передачи/обработки организацией, а предавать только в том объеме, который необходим для оказания услуги, а после — отзывать такие разрешения", — заключила она.
Ранее Дайнеко уже говорила, что те, кто проявляют чувство жалости и сострадания, хотят получить что-либо бесплатно или испытывают страх, скорее могут попасться на удочку мошенникам. Также к потере собственных средств может привести невнимательность и усталость. Такую же опасность таят чувства одиночества и жажда развлечений.
https://1prime.ru/society/20220724/837586129.html