МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Мошенники реже всего атакуют или вовсе избегают тех, кто общается односложно, категорично, грубит или троллит, заявила РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Россиянам объяснили, как мошенники оформляют на себя пустующие квартиры

"Реже всего атакуют, а порой и вовсе перестают, тех, кто абсолютно бесперспективен: не отвечает вовсе, нарочито асоциален, не идет на контакт, грубит или троллит, говорит односложно и категорично", — сказала она.

Однако, как уточнила эксперт, не все готовы грубить или троллить. В этом случае она посоветовала просто прервать разговор и внести абонента в черный список блокировки, поскольку чем меньше человек идет на контакт, тем реже его будут беспокоить.

Дайнеко отметила, что нужно соблюдать правила цифровой безопасности — не передавать банковские данные, не переходить по сторонним ссылкам, не загружать программы или игры из непроверенных источников.

Также, по мнению эксперта, важно помнить и о социальной безопасности: не делиться личным с посторонними, не предоставлять дополнительную информацию о себе или близких без прямой необходимости, в том числе под видом соцопросов. "Передавая свои персональные данные, нужно оценивать целесообразность их передачи/обработки организацией, а предавать только в том объеме, который необходим для оказания услуги, а после — отзывать такие разрешения", — заключила она.

Ранее Дайнеко уже говорила, что те, кто проявляют чувство жалости и сострадания, хотят получить что-либо бесплатно или испытывают страх, скорее могут попасться на удочку мошенникам. Также к потере собственных средств может привести невнимательность и усталость. Такую же опасность таят чувства одиночества и жажда развлечений.