МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Доля заболевших в Москве новым штаммом коронавируса "кентавр" незначительная, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. В ЦРПТ оценили обеспеченность России лекарствами от коронавируса

"Сейчас (доля заболевших — ред.) очень еще незначительная. У нас в Москве BA.4, BA.5 в основном сейчас", — сказал Малышев, отвечая на вопрос о том, высока ли доля заболевших штаммом коронавируса "кентавр" в столице.

В середине июля сообщалось, что новый подвид штамма коронавируса "омикрон" BA.2.75, который получил название "кентавр", обнаружили в Нидерландах. Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко. Официальных данных о том, что "кентавр" более заразен или вызывает более тяжелое заболевание, пока нет, заявляла замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Малышев также добавил, что тест-систем на определение штамма коронавируса "Кентавр" в Москве достаточно.

"Да, я думаю, вполне достаточно", — сказал Малышев, отвечая на вопрос, хватит ли в столице тест-систем на распознавание "Кентавра".

В середине июля сообщалось, что новый подвид штамма коронавируса "омикрон" BA.2.75, который получил название "кентавр", обнаружили в Нидерландах. Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко. Официальных данных о том, что "кентавр" более заразен или вызывает более тяжелое заболевание, пока нет, заявляла замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.