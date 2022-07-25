МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Инфекционист назвал долю заболевших штаммом коронавируса "кентавр" в Москве

"Риски распространения в РФ крайне невелики", — сказала Попова журналистам.

По ее словам, единственный случай завоза в РФ был купирован и не получил распространения.