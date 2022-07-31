С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины страны и Корабельного устава Военно-морского флота, передает корреспондент РИА Новости. The Guardian: Путин стал сильнее благодаря антироссийским санкциям

Документы были подписаны до начала парада в честь Дня Военно-морского флота.

По словам президента, Россия в Морской доктрине обозначила, что будет обеспечивать задачи безопасности.

"Утверждена также и новая Морская доктрина России. Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России", — российский лидер на параде в честь Дня ВМФ.

Путин отметил, что прежде всего это Арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, Балтийский и Курильские проливы.

"Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами",— подчеркнул он.

Согласно доктрине, основной угрозой национальной безопасности России в Мировом океане является курс США на доминирование.

"Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанные с Мировым океаном, являются: стратегический курс США на домирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанные с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана", — сказано в документе. Путин: гиперзвуковые ракеты "Циркон" поступят на флот в ближайшие месяцы

Среди угроз также выделены продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России и возрастание количества учений альянса в акваториях морей, прилегающих к территории РФ.

Доктрина провозглашает национальным интересом России право прокладывать подводные кабели и трубопроводы.

"Национальными интересами Российской Федерации в мировом океане являются… развитие морского потенциала и укрепление обороноспособности Российской Федерации в Мировом океане; свобода открытого моря, включающая в себя свободу судоходства, полетов, рыболовства, научных исследований, право прокладывать подводные кабели и трубопроводы, право на изучение и освоение минеральных ресурсов международного района морского дна", сказано в ней.

Документ также относит к национальным интересам РФ безопасное функционирование морских трубопроводных систем по транспортировке угокводородного сырья, имеющих стратегическое значение для обеспечения внутреннего потребления и развития внешнеэкономической деятельности России.

Кроме того, интересом провозглашается обеспечение гарантированного доступа России к глобальным транспортным коммуникациям в Мировом океане.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в воскресенье в Кронштадт, на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил экипажи с праздником.

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