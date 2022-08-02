МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Столичная служба занятости поможет найти временную или постоянную работу на открытых отборах, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Безработица в еврозоне ожидаемо сохранилась на майском уровне в июне

"В рамках программы господдержки сотрудников, находящихся под риском увольнения, пройдут массовые отборы — горожане смогут всего за несколько часов подобрать постоянную или временную работу в стабильных компаниях, а рекрутеры — подходящих кандидатов. Открытые отборы пройдут 4, 11, 18 и 25 августа", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что вакансии с зарплатой от 27 до 130 тысяч рублей представят сеть ресторанов, "Почта России", Московский метрополитен и центры госуслуг. Среди предложений такие, как повар, сборщик заказов, оператор связи, почтальон, водитель автомобиля, инженер, электромеханик, машинист электропоезда и другие.

"С весны мы тесно взаимодействуем с крупнейшими западными компаниями, чьи сотрудники оказались под риском увольнения или уже вышли на открытый рынок труда. Мы нашли способ помочь им — для этого мы открыли кадровый хаб, который работает как маркетплейс. Он соединяет интересы высвобождаемых сотрудников с потребностями стабильных российских работодателей. В апреле мы приступили к реализации нового пакета мер поддержки правительства Москвы", — приводятся на сайте слова директора центра занятости "Моя работа" Андрея Тарасова.

Он подчеркнул, что участниками программы стали более 140 компаний. Они создали свыше 15 тысяч новых рабочих мест для временной подработки или постоянного трудоустройства.