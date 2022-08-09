МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Совет по правам человека при президенте РФ обсудит на следующей неделе инициативу Минцифры по сбору биометрических данных россиян, и если члены СПЧ сочтут аргументы неубедительными, попробуют довести это мнение до президента РФ Владимира Путина, заявил РИА Новости член совета Кирилл Кабанов. В Минцифры пояснили, как будут собирать биометрию с россиян

Ранее во вторник газета "Коммерсант" сообщала, что Минцифры разработало поправки к правилам сбора биометрии, в которых якобы предлагает отказаться от необходимости получать согласие гражданина на передачу его биометрии в единую биометрическую систему (ЕБС) из различных источников. В Минцифры полагают, что это укрепит защищенность данных, пишет газета. Минцифры в связи с появившимися в СМИ сообщениями уточнило, что подготовленный проект приказа министерства не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных. Как написало ведомство в своем Telegram-канале, "собирать и сдавать биометрию можно только на добровольной основе и только с согласия гражданина: через банк, самостоятельно через мобильное приложение (с 30 сентября 2022), в будущем — через МФЦ".

"Мы сейчас обсудим на следующей неделе. Наверное, спросим, почему, во-первых, тихо прошла эта история — поправки были внесены, соответствующие процедуры — и каким образом мы даем персональные данные без нашего разрешения, без нашего ведома", — сказал Кабанов.

Он отметил, что если члены Совета по правам человека не увидят убеждающих аргументов в необходимости сбора биометрии без ведома физических лиц, соответствующее мнение постараются довести до президента.

"Мы же консультативный орган. Мы можем только сказать свое мнение и довести свое мнение. Если, на самом деле, мы будем понимать, что нас не убедить, довести это мнение до президента", — заявил Кабанов.

Как отмечало Минцифры, невозможно собирать биометрию с камер наблюдения и из других источников, которые не предусматривают предварительного получения согласия. Как подчеркнули в министерстве, "сдача биометрии — это право гражданина, которое, благодаря дистанционной идентификации личности, может повысить доступность ряда сервисов".

Минцифры уточняло, что подготовленным проектом приказа предполагается отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в основном в банках, в государственную единую биометрическую систему (ЕБС). Проект приказа направлен на обсуждение в рабочие группы с представителями экспертного сообщества, в том числе для оценки регулирующего воздействия на граждан и бизнес, добавлялось в сообщении министерства.