ЯКУТСК, 15 авг — ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин поддержал инициативу главы Амурской области Василия Орлова об исключении земельных участков, пострадавших от паводков, из-под действия механизма дачной амнистии. Власти Приамурья оценили предварительный ущерб от паводка

"Из доклада хочу сразу поддержать то, что вы сказали, имею в виду исключить действие механизма дачной амнистии на подтопленные земельные участки. Мне кажется это очевидная вещь", — сказал он.

Во время совещания в Якутске по предотвращению и ликвидации последствий ЧС Орлов доложил Мишустину, что из-под действия механизма необходимо исключить участки, которые регулярно оказываются в зоне паводка, так как дачная амнистия исключает контрольные функции муниципалитета и допускает строительство на таких землях индивидуальных домов без надлежащей инженерной защиты.