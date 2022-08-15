МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российские родители теперь могут оплачивать материнским капиталом образовательные услуги индивидуальных предпринимателей (ИП), сообщили журналистам в пресс-службе министерства труда и социальной защиты. Минтруд предложил упростить получение социальных услуг

"Начиная с сегодняшнего дня российские семьи смогут направлять средства маткапитала на образовательные услуги, которые предоставляют индивидуальные предприниматели", — цитирует пресс-служба замглавы Минтруда Ольгу Баталину.

Главным условием для такого распоряжения маткапиталом является наличие у ИП лицензии на образовательную деятельность, обратили внимание в пресс-службе. Речь идет об ИП, которые не выступают преподавателями самостоятельно, а привлекают штат специалистов. Согласно новым правилам, исключение составляют только те ИП, где физическое лицо – это организатор и педагог в одной роли.

Баталина уточнила, что оплата образования (детские сады, кружки, секции, обучение в вузе) – второе по популярности направление распоряжения средствами маткапитала. За все время реализации программы на него направили маткапитал более 13% семей.

Ранее тратить средства маткапитала на обучение ребенка можно было только в образовательных организациях со статусом юридического лица, что ограничивало родителей, добавили в министерстве.