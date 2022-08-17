МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Лишь 17% россиян не сталкивались с финансовым мошенничеством в текущем году, при этом у 8% граждан злоумышленники смогли украсть деньги, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россияне стали закупать меньше мыла, перчаток и лимонов

"Лишь 17% респондентов не сталкивались с финансовым мошенничеством в этом году. Около 8% опрошенных потеряли деньги из-за действий финансовых мошенников", — указано в исследовании.

Остальные россияне сталкивались с попытками финансового мошенничества с начала 2022 года, указано в исследовании. Наиболее высок процент тех, кто сталкивался с финансовыми мошенничеством, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (89%), наименьший – на Северном Кавказе (74%).

Отмечается, что 55% из тех, кто соприкасался с мошенниками, не сообщали об этом никому. 40% информировали о случаях финансового мошенничества банк и только 6% — правоохранительные органы.

Большинство россиян положительно относятся к идее Банка России дать возможность клиентам банков устанавливать запрет на любые онлайн-операции, либо ограничивать параметры этих операций. Так, 41% граждан скорее поддерживает возможность такого запрета, 36% — полностью поддерживают как меру защиты от мошенников. Каждый пятый россиянин (20%) относится к такому запрету скорее отрицательно и только 4% — полностью отрицательно.

Еще большей поддержкой пользуется идея ЦБ дать гражданам возможность устанавливать себе запрет на выдачу кредитов. Скорее положительно к такому самозапрету относятся 42% респондентов, а полностью поддерживают такую меру 44% опрошенных, считая ее эффективной для защиты от мошеннических кредитов. Лишь 15% против права граждан запрещать себе кредиты.

Исследование проводилось с 8 по 12 августа среди 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет, проживающих в городах во всех регионах России.