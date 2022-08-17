ХЕЛЬСИНКИ, 17 авг — ПРАЙМ. Власти Эстонии намерены запретить въезд в страну россиянам с визами, выданными другими странами Евросоюза, сообщил в среду эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Латвия приостановила выдачу виз россиянам

По его словам, в Эстонии сейчас готовится решение, которое позволит запретить въезд в страну россиян с визами, выданными в других странах ЕС.

"Мы договорились, что МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии и для тех граждан РФ, у которых есть шенгенская виза, которая была выдана не Эстонией", — сказал министр порталу государственного телерадиовещания ERR.

Эстония с 18 августа вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной в Эстонии шенгенской визой, однако граждане РФ, которым была выдана виза другой страной-участницей Шенгенского соглашения, пока могут въезжать в республику.

Рейнсалу отметил, что такое решение никак не противоречит законам Евросоюза. Он привел в пример ситуацию с пандемией коронавируса, когда страны закрыли внутренние границы для граждан других государств ЕС и Шенгенскую зону.

"Эта масса граждан России, 850 тысяч человек, въехавшая в Европейский союз по состоянию на конец первой недели августа, к сожалению, растет, поэтому мы должны быть готовы предпринять ответные шаги", — подчеркнул Рейнсалу.

Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий — "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.