Путин посмертно наградил орденом Мужества Дарью Дугину
Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества Дарьи Дугиной
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества Дарьи Дугиной, сообщает пресс-служба Кремля.
"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества "Царьград Медиа", город Москва (посмертно)", — говорится в указе.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://1prime.ru/society/20220822/837854926.html
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