МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. В рижском Парке Победы начались работы по демонтажу памятника Освободителям Риги, на месте дежурит полиция, сообщил портал Delfi. СМИ: в минобороны Латвии готовятся к масштабной экономии

"Во вторник, 23 августа, утром в окрестностях подлежащего демонтажу памятника в Пардаугаве начались работы по демонтажу — прибыли строители и тракторы. У подножия памятника работает экскаватор, который демонтирует ступени. Ему помогает экскаватор поменьше, перевозящий строительный мусор в контейнер. Территория объекта огорожена, между деревьями натянуты ленты, размещены заборы", — сказано в сообщении.

У памятника дежурят сотрудники государственно полиции и Рижской муниципальной полиции, отметил портал.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник планируется уничтожить памятник после сноса, потому что Музей оккупации не признал ни одну из его частей художественной ценностью. Директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не оценивало памятник Освободителям Риги с точки зрения художественной ценности, потому что не имеет таких полномочий, а высказывание мэра Риги породило недоразумение.

Латвийский парламент ранее остановил действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.