МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Последние две недели в России доминируют варианты "омикрона" ВА.4 и ВА.5, они составили более 95% подтвержденных случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. ФАС согласовала цены на препарат от коронавируса "Молнупиравир-Герофарм"

"За последние две недели к сублиниям BA.4/BA.5 штамма "Омикрон" отнесено 95,62% от общего количества сиквенсов, к сублинии BA.2 — 4,13%. К прочим недоминирующим вариантам — 0,25%", — сказано в сообщении. ведомства.

Также сообщается, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова указала на необходимость неукоснительного соблюдения нормативов по охвату населения тестированием на коронавирус. По ее мнению, предусмотренное действующими нормативами наращивание объемов тестирования позволит своевременно выявлять заболевших и, следовательно, блокировать распространение инфекции.

Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства.

На сегодняшний день в стране введена "трехуровневая" система тестирования на коронавирус. Она предполагает установление нормативных объемов тестирования в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом регионе, отметили в пресс-службе ведомства. Охват россиян тестированием варьируется от 150 до 300 исследований на 100 тысяч населения исходя из показателей интенсивности эпидемиологического процесса, уточнили в ведомстве.

По итогам последней недели в России зарегистрировано 243 173 случая заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 165,71 на 100 тысяч населения, что на 38,4% выше, чем на прошлой неделе, уточнили в ведомстве. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 23 регионах, добавили в пресс-службе.