МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Президент Италии Серджо Маттарелла 8 августа лишил государственных наград заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, главу Сбербанка Германа Грефа и еще восемь российских политиков, чиновников и крупных предпринимателей. Соответствующие указы опубликованы в государственном печатном органе Gazzetta Ufficiale. В Италии рассказали, кому оказались выгодны санкции

Отмечается, что российских граждан награждали Орденом Звезды Италии различных степеней в период с 2015 по 2020 годы. Из лишившихся наград россиян самой высоким классом обладал Александр Грушко, удостоенный второго по значимости звания Великого офицера ордена.

Орден Звезды Италии (Ordine della Stella d`Italia) присуждается гражданам Италии, проживающим за рубежом, и иностранцам за особые заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между Италией и другими странами. Кавалер Большого креста является высшим классом награды.

Маттарелла также подписал декреты о лишении наград главы "Газпром нефти" Александра Дюкова, крупного предпринимателя Андрея Мельниченко, зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева, гендиректора РЖД Олега Белозерова, замглавы МИД России Евгения Иванова, глав РСПП и РФПИ Александра Шохина и Кирилла Дмитриева. Их награды отозваны по соображениям "недостойности".

Ранее аналогичным образом лишились госнаград Италии премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-премьер Денис Мантуров.