КИШИНЕВ, 24 авг — ПРАЙМ. Вечный огонь на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" в Новоаненском районе Молдавии, где шли основные бои Ясско-Кишиневской операции по освобождению республики от фашизма, потушен, сообщил председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. В "Газпроме" ждут, что Молдавия будет исполнять контрактные обязательства

"На мемориале, который увековечивает память более 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии, сегодня не горел Вечный огонь. Судя по тому, что никаких заявлений по случаю Дня Освобождения от официальных лиц сегодня не прозвучало, оборонное ведомство решило сэкономить на чувствах тысяч людей, приехавших почтить память героев", — написал Петрович в Telegram-канале.

По его словам, подача газа к Вечному огню осуществляется по заявке министерства обороны Молдавии в территориальное отделение предприятия "Молдовагаз".

"Первоначально огонь горел на постоянной основе, затем зажигался по праздникам. Спасибо, что в Кишиневе не погасили, а то мы знаем, вы умеете", — добавил Петрович.

Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года — накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.

Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии проживает менее 400 ветеранов, при этом не осталось в живых ни одного Героя СССР.