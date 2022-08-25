МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Большинство российских родителей готово поощрять своих детей дорогими подарками, в том числе бытовой техникой и ювелирными украшениями, за хорошую учебу, свидетельствуют данные ювелирного бренда Sokolov, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Родители стали чаще интересоваться банковскими продуктами для школьников

"Абсолютное большинство опрошенных родителей (68%) готовы поощрять своего ребенка дорогими подарками за хорошую учебу. Чаще всего мамы и папы покупают детям технику, одежду и обувь, а также ювелирные украшения", — говорится в совместно исследовании компании и аналитического агентства А2:Research.

При этом средняя величина оплаты за ювелирные изделия для детей в первом полугодии составила 2 585 рублей. Родители чаще всего приобретают детям серьги, на втором месте по популярности — ложки и кольца, а замыкают тройку — браслеты и подвески. При этом большинство покупает для детей украшения из серебра (85%) и только 15% — из золота.

Кроме того, чтобы мотивировать детей лучше учиться, 38% родителей делают уроки вместе с ними, 22% нанимают репетиторов. а 14% ругают за неудачи – например, плохие оценки.

"Большинство родителей (64%) полагают, что то, как учится ребенок – это их заслуга. При этом для 43% важно, чтобы другие люди замечали причастность родителя к успехам детей на учебе… Половина мам и пап считают, что родители заслуживают поощрение и награду за успехи своего ребенка в учебе. 40% опрошенных стали бы тщательнее следить за успехами ребенка, если бы знали, что их за это наградят", — добавляется в исследовании.

Отмечается, что больше всего родители хотят получать благодарность от детей, каждый пятый хотел бы услышать похвалу от учителей или директора школы, а для 18% важна благодарственная грамота. Мамы (36%) чаще остальных занимаются и следят за учебой ребенка, следом идут папы (25%), а также бабушки и дедушки (10%).