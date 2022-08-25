МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Четвертая за месяц американская делегация прибудет на Тайвань в четверг вечером, заявляет Центральное новостное агентство острова. Китай выступил против торговых переговоров между США и Тайванем

Согласно сообщению, делегация конгрессменов США прибудет в тайбэйский аэропорт Суншань поздно вечером в четверг на американском военном самолете. Состав делегации не уточняются, отмечает агентство.

Добавляется, что представители Вашингтона в пятницу утром встретятся с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и другими высокопоставленными чиновниками.

По данным агентства, Министерство иностранных дел острова уточнило, что ведомство "своевременно сообщит о прибытии на Тайвань гостей, если такие будут".