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Четвертая за месяц делегация США прибудет на Тайвань в четверг
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Четвертая за месяц американская делегация прибудет на Тайвань в четверг вечером, заявляет Центральное новостное агентство острова. Согласно сообщению, делегация конгрессменов США... ПРАЙМ, 25.08.2022
общество , новости, тайвань, сша, делегация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Четвертая за месяц американская делегация прибудет на Тайвань в четверг вечером, заявляет Центральное новостное агентство острова.
Согласно сообщению, делегация конгрессменов США прибудет в тайбэйский аэропорт Суншань поздно вечером в четверг на американском военном самолете. Состав делегации не уточняются, отмечает агентство.
Добавляется, что представители Вашингтона в пятницу утром встретятся с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и другими высокопоставленными чиновниками.
По данным агентства, Министерство иностранных дел острова уточнило, что ведомство "своевременно сообщит о прибытии на Тайвань гостей, если такие будут".