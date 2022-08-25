МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Роскомнадзор за первое полугодие 2022 года получил 144 835 обращений граждан, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило ведомство. Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord

"В первом полугодии 2022 года в Роскомнадзор и его территориальные органы поступило 144 835 обращений граждан, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в письменном виде — 19 067, устно — 101, в электронном формате — 125 667", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что наибольшее число обращений в адрес ведомства поступило в марте — 10 323, что больше показателей прошлого года почти в четыре раза.

Большая часть поступивших вопросов, как уточняет ведомство, касалась размещения в интернете противоправной информации, в том числе фейков о проведении специальной военной операции на Украине. Количество вопросов по теме запрещенных материалов составило 63 592, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По теме защиты персональных данных в адрес ведомства поступило 27 212 обращений, по теме контрольной (надзорной) деятельности Роскомнадзора в сфере связи — 15 799. Наименьшая часть обращений касалась сферы массовых коммуникаций: всего за первое полугодие в ведомство и его территориальные органы поступило 4 179 обращений.

Ведомство добавляет, что кроме обращений, которые граждане направляли лично в ведомство, значительная их часть была перенаправлена из различных государственных структур. Общее количество обращений, поступивших в центральный аппарат ведомства из госструктур, превысило 8,8 тысячи.