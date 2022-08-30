Медведев заявил, что запрет шенгенских виз покажет истинное лицо Европы
Медведев заявил, что запрет шенгенских виз для россиянпокажет истинное лицо Европы
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Введение Евросоюзом запрета на выдачу шенгенских виз для граждан России покажет, как Европа относится к россиянам, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России", — написал Медведев в своем Telegram-канале, отметив, что подготовил пост к предстоящему заседанию глав МИД ЕС по визовой тематике.
Таким действием Европа "покажет свое истинное лицо", уверен он.
https://1prime.ru/society/20220830/837938074.html
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