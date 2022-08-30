МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Введение Евросоюзом запрета на выдачу шенгенских виз для граждан России покажет, как Европа относится к россиянам, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. В Германии предложили приостановить соглашение о визовом режиме с Россией

"Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России", — написал Медведев в своем Telegram-канале, отметив, что подготовил пост к предстоящему заседанию глав МИД ЕС по визовой тематике.

Таким действием Европа "покажет свое истинное лицо", уверен он.