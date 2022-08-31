МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева. Российский лидер отметил, что Горбачев был политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории, телеграмма опубликована на сайте Кремля. В Кремле заявили, что Горбачев навсегда останется в истории России

"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Сергеевича Горбачёва. Михаил Горбачёв был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов", — сказано в сообщении.

Путин подчеркнул, что Горбачев понимал необходимость реформ, стремился предложить свои решения назревших проблем и вел благотворительную, просветительскую деятельность все последние годы.

Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.