МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Европейцы тоже столкнутся с неудобствами во время поездок в Россию, если власти Евросоюза примут ограничения по выдаче виз россиянам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Захарова: ЕС должен заняться ядерной безопасностью в регионе, а не визами

"Какие-то страны говорят об ограничении процесса выдачи виз. То есть их будет выдаваться меньше, будет более затяжной период и так далее. Ну, будут создавать неудобства для людей. Ничего в этом хорошего нет", — сказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что жители Европы также будут сталкиваться в неудобствами, въезжая в Росси.

По его словам, это решение — "еще одна спираль этого безрассудного русофобского отношения к нашей стране".

Песков отметил, что Москва активно отслеживает ситуацию с ограничениями на выдачу виз, которые планирует принять Евросоюз. "Подобная очередная порция недружественных действий в отношении наших граждан, конечно, если это произойдет, потребует наших контрреакции", подчеркнул представитель Кремля.