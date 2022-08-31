Песков призвал подождать с увековечиванием памяти Горбачева
Песков об увековечении памяти Горбачева: решение принимает президент или городские власти
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Решение об увековечении памяти бывшего президента СССР Михаила Горбачева принимает президент России или городские власти, пока о нем неизвестно, необходимо подождать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это решение принимает президент или городские власти. Я не знаю, какие будут приниматься решения, нужно подождать", — сказал он в ходе общения с журналистами.
https://1prime.ru/society/20220831/837944282.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.