МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Решение об увековечении памяти бывшего президента СССР Михаила Горбачева принимает президент России или городские власти, пока о нем неизвестно, необходимо подождать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Горбачева

"Это решение принимает президент или городские власти. Я не знаю, какие будут приниматься решения, нужно подождать", — сказал он в ходе общения с журналистами.