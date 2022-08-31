МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким Михаила Горбачева, отметив, что тот стоял у истоков многих преобразований, стал олицетворением глобальных перемен, произошедших в России и мире. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны. Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Горбачева

"Ушел из жизни Михаил Сергеевич Горбачев — выдающийся государственный и общественный деятель, авторитетный политик. Он прожил интересную, насыщенную событиями жизнь. Прошел уникальный профессиональный путь от первого секретаря Ставропольского крайкома КПСС до президента СССР. Михаил Сергеевич стоял у истоков многих преобразований, стал олицетворением глобальных перемен, произошедших в России и мире. Он всегда горячо и аргументированно отстаивал свою позицию, болел за страну", — говорится в соболезнованиях.

Мишустин отметил, что память о Михаиле Горбачеве, человеке ярком и неординарном, навсегда останется с нами.