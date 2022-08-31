Церемония прощания с Горбачевым пройдет 3 сентября в Колонном зале
Церемония прощания с экс-президентом СССР Горбачевым состоится 3 сентября в Колонном зале
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Церемония прощания с бывшим президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым состоится 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ будет свободным, сообщил пресс-секретарь Горбачев-Фонда Владимир Поляков.
"Церемония прощания состоится 3 сентября в Колонном зале. С 10 до 14 часов. Доступ свободный. Похороны — в тот же день на Новодевичьем кладбище", — сказал Поляков РИА Новости.
Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между СССР и странами Запада.
https://1prime.ru/society/20220831/837950251.html
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