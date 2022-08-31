МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку вместе с регионами проработать вопрос дополнительной поддержки граждан для продолжения программы социальной газификации, потому что для некоторых финальная стоимость становится неподъемной. "Газпром" готовит рекордный запас газа для России к зиме

На совещании у президента Новак рассказал о причинах, которые сдерживают темпы газификации, и глава государства согласился с ним. "Вы правильно указали на причины, которые сдерживают развитие процесса — стоимость оборудования, работы внутри участка, внутри дома, монтаж", — сказал президент. Он добавил, что средний размер выплат отдельным категориям граждан, среди которых ветераны и инвалиды, в регионах составляет 70-80 тысяч рублей, но при этом средняя стоимость оборудования может составлять 75 тысяч рублей, работы по прокладке газовой трубы внутри участка — 45-50 тысяч рублей, а еще иногда требуется замена оборудования. И тогда, как заявил Путин, стоимость становится неподъемной.

"Нужно обязательно проработать ваше предложение о дополнительной поддержке граждан, которые нуждаются в такой поддержке, и вместе с регионами принять соответствующее решение… Работа действительно налажена, она развернута и проделанная работа говорит о том, что мы не зря это делаем, все-таки большое количество домовладений подключается к газу и это меняет качество жизни людей, поэтому я прошу эту работа продолжить", — сказал Путин.