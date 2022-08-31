ХЕЛЬСИНКИ, 31 авг — ПРАЙМ. В Эстонии собираются ввести запрет на выдачу виз россиянам на национальном уровне, в том числе ограничить пересечение границ тем, у кого есть визы других стран-членов ЕС, сообщил в среду глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Главы МИД Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам

По его словам, страны ЕС должны принять радикальные меры в отношении выдачи виз всем россиянам, особенно это касается туристических виз, чтобы снизить приток российских туристов в Евросоюз и шенгенскую зону.

"Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, страны Балтии и Польша, как государства, граничащие с Россией, рассматривают возможность введения временного запрета на выдачу виз гражданам РФ на национальном уровне или ограничения пересечения границы гражданами России с визами других стран ЕС", — цитирует Рейнсалу пресс-служба.

Глава МИД также отметил, что в ограничительных мерах должны быть сделаны исключения для противников российских властей.