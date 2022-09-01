МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попрощался с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в Центральной клинической больнице перед поездкой в Калининград, возложил цветы к гробу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Прощание с Горбачевым пройдет с элементами государственных похорон

По словам пресс-секретаря, Путин поехал сегодня в Калининградскую область, "в Калининграде сегодня у него рабочий день".

Песков добавил, что общая церемония прощания состоится 3 сентября, но рабочий график президента не позволит ему сделать это в тот день.

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Доступ на церемонию прощания, которая пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, будет свободным.