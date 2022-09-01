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Прощание с Горбачевым пройдет с элементами государственных похорон
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. Элементы государственных похорон будут присутствовать при прощании с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... ПРАЙМ, 01.09.2022
общество , новости, дмитрий песков, михаил горбачев, похороны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Элементы государственных похорон будут присутствовать при прощании с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он пояснил, что на мероприятии будет почетный караул и государство будет оказывать помощь в организации этих похорон, сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли похороны Горбачева носить государственный статус.