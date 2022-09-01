МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Элементы государственных похорон будут присутствовать при прощании с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин простился с Горбачевым перед поездкой в Калининград

Он пояснил, что на мероприятии будет почетный караул и государство будет оказывать помощь в организации этих похорон, сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли похороны Горбачева носить государственный статус.