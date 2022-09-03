Премьер Венгрии Орбан посетит церемонию прощания с Михаилом Горбачевым
Премьер Венгрии Орбан посетит церемонию прощания с Михаилом Горбачевым в субботу
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит церемонию прощания с Михаилом Горбачевым, которая состоится в Москве в субботу. Об этом написал в твиттер представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча Орбана с Владимиром Путиным в этот день не планируется.
Прощание с первым президентом СССР началось в 10.00 мск в Колонном зале Дома Союзов, куда уже прибыли жители столицы.
Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-ом году жизни после тяжелой болезни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.
https://1prime.ru/society/20220903/837984670.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.