МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит церемонию прощания с Михаилом Горбачевым, которая состоится в Москве в субботу. Об этом написал в твиттер представитель венгерского правительства Золтан Ковач. Пушков назвал смерть Горбачева концом эпохи сближения России с Западом

Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча Орбана с Владимиром Путиным в этот день не планируется.

Прощание с первым президентом СССР началось в 10.00 мск в Колонном зале Дома Союзов, куда уже прибыли жители столицы.

Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-ом году жизни после тяжелой болезни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.