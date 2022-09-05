ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, которые хотят пойти добровольцами для участия в спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ушаков рассказал, какие темы Путин поднимет на ВЭФ

По словам Пескова, по завершении программы в Петропавловске-Камчатском Путин встретился с одним из сотрудников регионального управления МЧС России, который обратился к президенту с личной просьбой. Сотрудник МЧС рассказал, что ранее обратился в военкомат по месту жительства и попросил записать его в добровольцы для участия в специальной военной операции.

Песков рассказал, что сотрудник МЧС столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в спецоперации.

"Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто", — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что эти поправки в законодательство в том числе должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении текущей должности потенциального добровольца.