2022-09-07T12:43:30+03:00

2022-09-07T12:43:30+03:00

2022-09-07T12:43:30+03:00

2022

https://1prime.ru/society/20220907/838037715.html

Путин прокомментировал отъезд некоторых журналистов из России

Общество

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ПУТИН ОБ ОТЪЕЗДЕ РЯДА ЖУРНАЛИСТОВ, В Т.Ч. В ЛАТВИЮ: БУДУЧИ В РОССИИ, ОНИ РАБОТАЛИ ПРОТИВ НАШЕЙ СТРАНЫ И ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПЕРЕБРАЛИСЬ Новость дополняется ПРАЙМ, 07.09.2022

общество , новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60