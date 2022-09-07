МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ПУТИН ОБ ОТЪЕЗДЕ РЯДА ЖУРНАЛИСТОВ, В Т.Ч. В ЛАТВИЮ: БУДУЧИ В РОССИИ, ОНИ РАБОТАЛИ ПРОТИВ НАШЕЙ СТРАНЫ И ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПЕРЕБРАЛИСЬ
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https://1prime.ru/society/20220907/838037715.html
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ПУТИН ОБ ОТЪЕЗДЕ РЯДА ЖУРНАЛИСТОВ, В Т.Ч. В ЛАТВИЮ: БУДУЧИ В РОССИИ, ОНИ РАБОТАЛИ ПРОТИВ НАШЕЙ СТРАНЫ И ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПЕРЕБРАЛИСЬ
Новость дополняется
https://1prime.ru/society/20220907/838037715.html
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