МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ПУТИН ОБ ОТЪЕЗДЕ РЯДА ЖУРНАЛИСТОВ, В Т.Ч. В ЛАТВИЮ: БУДУЧИ В РОССИИ, ОНИ РАБОТАЛИ ПРОТИВ НАШЕЙ СТРАНЫ И ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПЕРЕБРАЛИСЬ

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